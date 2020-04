Di Maio: “In molti stanno riscoprendo l’utilità del reddito di cittadinanza”

Così il Ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Questa crisi sta facendo capire a tutti che lo Stato deve sempre agire pensando al proprio popolo, partendo dai più deboli, da chi ha perso il sorriso e soffre per colpe non sue.

Oggi in molti stanno riscoprendo l’utilità del reddito di cittadinanza, si inizia a parlare anche di un reddito universale.