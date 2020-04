Caro Zaia non è Sud contro Nord bensì buon senso contro dissennatezza

Dobbiamo ammettere che il presidente del Veneto Luca Zaia non finisce mai di stupire. Non per le sue magnifiche gesta amministrative ma per le sparate di cui è autore, specie contro il Sud.

Anche oggi ha perso l’occasione per dedicarsi alla cure degli interessi reali dei veneti poiché autore di questa delicata frase: “E’ una prima forma di autonomia, il Sud ha deciso di sposare il nostro progetto autonomista, lo dico come battuta. Voglio fare una appello: finitela di dire Nord contro Sud, se il Sud dice di chiudere le frontiere è Sud contro Nord”.

Frase rilasciata in risposta al presidente Vincenzo De Luca il quale ha affermato: “Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni, e io non ho mai firmato ordinanze per chiudere. Dal 4 maggio solo riaperture”.

Il mandolino di Feltri

Questo perché, per dirla alla Vittorio Feltri, forse al nord hanno voglia di andare a lavorare e non di scendere in strada a suonare il mandolino.

I governatori del settentrione, specie quell’Attilio Fontana la cui regione per la mala gestio sanitaria dell’emergenza Coronavirus è diventata un caso mondiale, premono per riaprire tutto il 4 maggio.

Premesso che il mandolino bisogna saperlo suonare ma Feltri è consapevole che grazie alle incapacità dei suoi amici governatori, in certe regioni ad oggi si può suonare tutt’al più la marcia funebre? Regioni che meritano, sia chiaro, il massimo rispetto e amministratori migliori.

Ma ritorniamo al caro Zaia

Mi scusi, di cosa si meraviglia e soprattutto da quale pulpito viene la predica?

Per Walter Ricciardi, esponente dell’Oms e consulente del ministro della Salute, è troppo presto per iniziare la fase 2; ci sono ancora 500 morti al giorno e i contagi, soprattutto al Nord, non accennano a diminuire come ci si aspettava.

Caro Zaia bella la battuta sull’autonomia!

Fossi in Zaia non insisterei più di tanto sull’argomento. Capisco che lei abbia una voglia matta di liberarsi di quelli che ha definito una “palla al piede” ma le ricordo che il luogo comune che vuole il Sud una palla al piede, quasi fosse un parassito del ricco Nord, non ha alcun fondamento economico, anzi…

Caro Zaia se molte Regioni del Nord hanno un saldo positivo in fatto di export lo devono al Mezzogiorno dove esportano moltissimo. Le regioni Campania, Puglia, Calabria e Basilicata hanno una forte propensione all’importazione di beni dal Nord.

Il Nord senza i soldini del Sud non sarebbe affatto ricco come immagina l’illuminato e saggio Zaia.

Saggezza che ha spinto Zaia a dire queste profonde parole quando parlava del Meridione: “Siamo stanchi di sentire in tv parlare in napoletano e romano”, “Il Nord starebbe tranquillamente nell’euro se non ci fosse il Sud Italia, una palla al piede”, “Da qui alle prossime elezioni voglio un popolo pancia a terra. Vi aspetto tutti in strada pronti a fare la rivoluzione”.

Il modello Veneto

Agli amanti del modello Veneto nella lotta al Coronavirus, ricordo questi dati:

Veneto: 4,9 milioni di persone, densità 267,4 abitanti per Km/q, ad oggi 1087 morti per Coronavirus.

Campania: 5,8 milioni di persone, densità 424,4 abitanti per Km/q, ad oggi 304 morti per Coronavirus.

Anche alla luce delle risorse economiche differenti a disposizione, il Veneto non è, a parer di chi vi scrive, un modello da seguire.

Zaia non ha mai firmato ordinanze per chiudere?

Il 10 marzo non ebbe a dire che: “”Piuttosto che protrarre un’agonia che dura mesi, credo sia meglio arrivare a una chiusura totale, così da bloccare definitivamente il contagio”?

Economia al servizio dell’uomo

Caro Zaia mi consenta un suggerimento: invece di pensare ad un mondo dove l’uomo è al servizio dell’economia pensi un mondo dove è l’economia a servire l’uomo.

Premesso che dovrà essere il governo e non lei a decidere in merito, ma se il trend è ancora questo, se la maggioranza dei virologi dice che è prematuro parlare di fase 2 già al 4 maggio, perché parla di riapertura, soprattutto perché se la prende se ci sono presidenti che vogliono tutelare i propri cittadini da chi vuol prendere a tutti i costi scelte scellerate?

Non si tratta di Sud contro il Nord, bensì di buon senso contro dissennatezza.