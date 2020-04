Scanzi: “Che politico coerente Salvini”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Che politico coerente, Salvini. In Italia attacca il governo sul Mes e si erge a paladino dei deboli. Poi però la Lega, al Parlamento europeo, si azzerbina alle forze sovraniste che se ne sbattono del nostro dramma, votando contro i coronabond. È accaduto ieri. Un emendamento, presentato dal gruppo dei Verdi, chiedeva la creazione dei coronabond per condividere il debito futuro degli Stati membri. Lega e Forza Italia hanno votato contro.

Mi raccomando, pecoroni folgorati sulla via dei cazzari: continuate a credere alle sirene stitiche dei Porro, dei Ginger Ale Feltri e dei Salvini. Vedrete che andremo lontano.