Morra (M5S): “Salvini ancora una volta si schiera dalla parte sbagliata”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Mentre tutta Italia è indignata per la strage nelle Rsa e gli errori di alcuni dirigenti che hanno insabbiato o sottovalutato l’emergenza sacrificando vite, Salvini chiede di fermare le perquisizioni, di lasciarli stare almeno per il momento.

Salvini ha detto: “Faccio un appello, perché leggo di perquisizioni in tutta Italia e di inchieste in tutte le regioni: possiamo almeno aspettare che l’epidemia sia finita? Che i medici e i pazienti abbiano finito di morire, prima di mandare ispettori o magistrati, in ospedali e case di riposo?”.