Fratoianni: “Estendere reddito cittadinanza, piano straordinario per personale sanitario, stabilizzare lavoro precario, reintrodurre art.18”

«Gli effetti del Coronavirus e del lockdown saranno pesanti e drammatici su centinaia di migliaia di lavoratori del nostro Paese, che rischiano di perdere il lavoro e il reddito. Ed è per questo che servono misure di tutela universali e non frammentarie».

Lo afferma Nicola Fratoianni che è intervenuto in aula a Montecitorio dopo l’informativa della ministra Catalfo.

Estensione del reddito di cittadinanza

«In particolare – prosegue l’esponente di Leu – serve un’estensione del reddito di cittadinanza senza condizionalità, per almeno 12 mesi, che possa coprire anche coloro che lavorano senza contratto (una realtà che si stima coinvolga 3.8 milioni di persone).

Serve stabilizzare e rafforzare il personale che si occupa di politica attive del lavoro.

Serve un piano straodinario per il personale sanitario e per tutti coloro che si occupano dei servizi annessi alla salute».

Reintrodurre l’articolo 18

«E infine, di fronte a centinaia di migliaia di probabili licenziamenti – conclude Fratoianni – serve reintrodurre l’articolo 18. O chiamatelo come volete, se il nome spaventa qualcuno».