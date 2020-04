Di Maio: “Stiamo entrando nella fase 2 e lavoriamo senza sosta”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Stiamo entrando nella fase 2 e lavoriamo senza sosta per far attenuare l’impatto del virus sull’Italia, ma come ha detto anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità potremo tornare alla totale normalità solo quando arriverà un vaccino.

Il vaccino è molto importante.

Oggi c’è una corsa contro il tempo di scienziati, ricercatori e medici di tutto il mondo per trovare questa soluzione. Ma ogni Paese va per sé, manca un coordinamento, e così il rischio è che i tempi sul vaccino si allunghino ulteriormente.

Ci troviamo di fronte a una situazione straordinaria e davanti al Coronavirus il pianeta non può dividersi. Al contrario, deve stringersi ancora di più, mettendo in piedi una Grande Alleanza Internazionale per il vaccino.