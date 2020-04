Raggi: “Aiutiamo chi è in difficoltà”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

A Roma abbiamo usato i risparmi del Comune per aiutare le famiglie in difficoltà. Nel mese di marzo la maggior parte dei dipendenti capitolini ha lavorato da casa, in smart working, e non ha maturato i buoni pasto: si tratta di 250mila euro risparmiati che abbiamo destinato all’acquisto di beni di prima necessità per i cittadini che si trovano in gravi difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.