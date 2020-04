Coronavirus: aggiornamento al 14 aprile

Sono 21067 i morti in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 602 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I casi attualmente positivi sono 104291 (+675).

In isolamento domiciliare 73094 persone, i ricoverati -in lieve calo- sono 28011 (-12). Continua a scendere il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 3186 (-74).

Guariti 1695 (ieri 1224) Tot. 37130

Nuovi casi 675 (ieri 1363) tot. 104.291

Isolamento domiciliare tot. 73094

Terapia intensiva 3186 (ieri 3260) -74

Deceduti 602 ( ieri 566)

Il dato positivo costante è la diminuzione dei numeri dei malati nelle terapie intensive.