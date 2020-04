Licheri (M5S): “L’Italia non è interessata al Mes. Il primo motivo è che le cifre sono irrisorie”

Ettore Licheri, senatore del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul Mes

“Innanzitutto credo che ormai sia assodato che i contenuti e la ratifica per l’accensione del Mes sia avvenuto negli anni 2010-11, Monti ieri ha sciolto ogni tipo di dubbio -ha affermato Licheri-. La signora Meloni faceva parte di quel cdm nel quale venne ratificata la legge che avrebbe consentito all’Italia di entrare in questo fondo.

Ma il punto grave è che nel momento in cui l’Italia siede in un tavolo così delicato e importante, l’opposizione esca un minuto dopo la chiusura dell’Eurogruppo dicendo che l’Italia ha attivato il Mes. Il fondo salva Stati è attivo nel 2012 ed essendo un trattato internazionale riguarda 27 Paesi. Trattandosi di accordo internazionale, chiunque ha intenzione di modificarlo deve passare in Parlamento.

E il premier Conte ha detto: piantatela con questa mistificazione perchè ho già detto che l’Italia non è interessata al Mes. Il primo motivo è che le cifre sono irrisorie, perchè noi avremmo bisogno di almeno 200 miliardi. Il secondo motivo è che questa sospensione dell’analisi del quadro economico fin quando non finirà la crisi non ci convince. Se poi qualche altro Paese vorrà servirsi di quegli spiccioli si accomodi pure.

L’Italia è diventata capofila di un gruppo di Paesi poveri che portano avanti una rivendicazione: in questo momento in Europa ci sono Paesi che stanno contraendo un debito per fronteggiare un male di cui non hanno colpa e lo stanno facendo per difendere i propri cittadini, che cosa ha intenzione di fare l’UE per difendere i cittadini europei? Questo debito è giusto o non è giusto renderlo condiviso? E’ una partita difficilissima dove in questo momento l’Olanda è quasi isolata, se riuscissimo a fare sponda su Francia e Germania finalmente potremmo riuscire a costruire un’Europa davvero solidale.

Attacco a Salvini e Meloni?

La misura era colma, questi due signori da giorni stavano remando contro l’Italia seduta al tavolo europeo. Paradossalmente i falchi del nord sono gli alleati di Salvini e Meloni. Stiamo difendendo gli interessi della nazione Italia e lo stiamo facendo contro gli amici di Salvini e Meloni. Le menzogne in questo momento sono molto pericolose. Il Mes viene utilizzato come arma di distrazione di massa, per mettere paura ai cittadini, se tu gli vai a dire che dipende dall’Italia se il Mes esiste o meno stai dicendo una falsità. Stiamo cercando di inserire la parola Eurobond nel tavolo europeo, perchè solo in questo modo si possono dare i soldi che servono ai Paesi europei per fronteggiare questa crisi”.

Fonte: Radio Cusano Campus