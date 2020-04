Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Gli interventi di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII stanno andando avanti velocemente e molto presto i cittadini potranno percorrere nuovamente entrambi i sensi di marcia della galleria in totale sicurezza.

Abbiamo deciso di anticipare i cantieri, inizialmente programmati per il mese di luglio, per ottimizzare al massimo questo momento di traffico limitato dovuto all’emergenza coronavirus. Siamo già a buon punto, è stata infatti quasi completata la stesa del nuovo manto stradale nel tratto in direzione Stadio Olimpico/Salaria che stiamo riqualificando.