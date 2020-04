La visita della Raggi al mercato di Via Magna Grecia

Ho fatto visita al mercato di via Magna Grecia, uno dei tanti mercati rionali di Roma che stanno riaprendo in questi giorni. Ho potuto verificare che gli ingressi sono contingentati. La gente viene fatta entrare un poco alla volta per favorire il rispetto della distanza di sicurezza all’interno.

È consentita la riapertura di tutti i mercati rionali in cui è possibile mettere in pratica le stesse regole valide per i supermercati. È nell’interesse di tutti la ripresa delle attività economiche della città, ma dobbiamo farlo gradualmente e nella massima sicurezza. Aprire troppo presto o troppo rapidamente potrebbe mettere a rischio le persone e non dobbiamo permettere che questo accada.