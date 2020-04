Di Maio: “Dobbiamo concentrarci sulla fase 2 di questa emergenza”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Dobbiamo concentrarci sulla fase 2 di questa emergenza. Per questo motivo come Ministero degli Affari Esteri abbiamo fatto un appello a tutti i Paesi amici chiedendo materiale sanitario e personale medico per aiutarci ad affrontare questa crisi con strumenti concreti.

Servono strutture da dedicare al contenimento del Covid e da molti Stati esteri sta arrivando il supporto necessario.

Oggi dal Qatar 🇶🇦 abbiamo ricevuto in dono due ospedali da campo e nei prossimi giorni arriveranno in Italia altri medici e infermieri dall’estero.

Stiamo lavorando senza sosta. È nostro dovere dedicare ogni secondo della giornata a questa emergenza. Gli italiani vanno aiutati con ogni mezzo. Coraggio, non molliamo.