Coronavirus: aggiornamento al 7 aprile

Salgono a oltre 17mila i morti in Italia nell’emergenza Coronavirus.

Nelle ultime 24 ore ci sono state 604 vittime. E’ di 17.127 il totale dei decessi in Italia dall’inizio dell’emergenza. Aumenta il numero delle persone guarite (24392 in totale, di cui 1555 solo nell’ultimo giorno) e calano le persone attualmente ricoverate: sono 258 in meno rispetto a ieri, per un totale di 28718.

I casi attualmente positivi sono 94067 (+880): è l’incremento più basso dal 10 marzo scorso.

Le persone in isolamento domiciliare sono 61557. I casi totali di Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sono 135586.

Guariti 1555 (ieri 1022) Tot. 24392

Nuovi casi 880 (ieri 1941) tot. 94067

Isolamento domiciliare tot. 61557

Terapia intensiva 3792 (ieri 3898)

Deceduti 604 ( ieri 636)