Di Maio: “Come si fa a fare polemica anche quando lo Stato spende soldi per salvare vite umane?”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Se dobbiamo salvare delle vite, io non mi pongo il problema della provenienza delle mascherine, se stanno arrivando da un Paese sovranista, comunista o europeista.

Ma come si fa a fare polemica anche quando lo Stato spende soldi per salvare vite umane?

Perché alcuni politici invece di fare i conti sui ventilatori polmonari non parlano dei loro stipendi? Abbiamo proposto di dimezzarli, perché nessuno ne parla?

Il nostro Paese sta attraversando una crisi senza precedenti. Servono unità, umiltà e buon esempio. Pensiamo a lavorare h24 per gli italiani. Insieme.