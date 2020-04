Raggi: “Non si fermano i lavori dell’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Non si fermano i lavori dell’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano anche in queste settimane difficili per l’emergenza coronavirus. Oggi vi mostro gli interventi al Parco dei Martiri di Forte Bravetta, nel quadrante ovest di Roma, uno dei luoghi simbolo della Resistenza partigiana durante l’occupazione nazista.

È stato riqualificato completamente uno dei 15 forti di Roma grazie anche al contributo della Sovrintendenza Capitolina e del Servizio Giardini di Roma Capitale.