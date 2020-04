Il Papa: “Vivete la Settimana Santa pregando in famiglia”

“Coltivare e testimoniare la speranza, la generosità, la solidarietà di cui tutti abbiamo bisogno in questo tempo difficile”. E’ questo il messaggio rivolto ai giovani con il quale il Papa apre la preghiera dell’Angelus dall’Altare della Cattedra in San Pietro dopo la celebrazione della Messa delle Palme. Giovani, dice, che “vivono in maniera inedita, a livello diocesano, l’odierna Giornata Mondiale della Gioventù”. Oggi “era previsto il passaggio della Croce dai giovani di Panamá a quelli di Lisbona”, ricorda Francesco, sottolineando che “questo gesto così suggestivo è rinviato alla domenica di Cristo Re, il 22 novembre prossimo”.

Ma l’orizzonte del cuore di Francesco è quello della Pasqua

“Incamminiamoci con fede nella Settimana Santa – è il suo augurio – nella quale Gesù soffre, muore e risorge”. E poi parole che ancora una volta, in questi giorni difficili, racchiudono l’abbraccio del Papa:

“Stringiamoci spiritualmente ai malati, ai loro familiari e a quanti li curano con abnegazione; preghiamo per i defunti, nella luce della fede pasquale. Ciascuno è presente al nostro cuore, al nostro ricordo, alla nostra preghiera.”