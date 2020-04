Coronavirus: aggiornamento al 5 aprile

Ecco i dati di oggi:

Sono 15887 i decessi in Italia nella crisi coronavirus. Sono stati registrati altri 525 decessi. I guariti in totale sono 21815. I casi positivi sono 91246, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 58320

I ricoverati sono 28949.

Cala anche il numero delle persone in terapia intensiva (3977).

Guariti 819 (ieri 1238) Tot. 21815

Nuovi casi 2972 (ieri 2886) tot. 91246

Isolamento domiciliare tot. 58320

Terapia intensiva 3977 (ieri 3994)

Deceduti 525 ( ieri 681)