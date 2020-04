Ciampino, uccide il fratello a coltellate, faceva rumore mentre preparava il caffè

Omicidio questa mattina in un appartamento in via Cagliari, a Ciampino, alle porte di Roma. Un uomo di 48 anni, al termine di una lite, ha accoltellato il fratello 56enne che e’ morto poco dopo.

Lite per via del rumore

La discussione, secondo quanto ricostruito, pare sia nata perche’ la vittima aveva fatto rumore mentre preparava il caffe’ svegliando il fratello. La vittima sarebbe stata colpita due volte con un coltello a serramanico. In casa, al momento dell’omicidio, erano presenti anche la madre e l’altro fratello che hanno dato l’allarme.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ciampino, e quelli del Nucleo investigativo di Castel Gandolfo che hanno arrestato il 48enne.

