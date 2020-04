Fornaro su Coronavirus, piena fiducia a Conte e Gualtieri per negoziato in Ue. Riapertura attività solo con sicurezza lavoratori

Si sta sviluppando un dibattito sbagliato in cui si cerca di contrapporre la scienza alla politica.

Su Covid19, infatti i decisori politici non possono e non devono prescindere dalle indicazioni degli scienziati perché in gioco c’è la salute degli italiani.

Si potrà ripartire con le attività produttive e commerciali attualmente chiuse solo in condizioni di sicurezza per i lavoratori e per i clienti.

I tempi della riapertura dovranno, quindi, essere decisi sulla base dell’evoluzione dei dati dei contagi senza forzature politiche e propagandistiche.

Il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera Federico Fornaro.

La posizione del Governo italiano sul tema degli strumenti da utilizzare per contrastare gli effetti negativi sull’economia prodotti dall’emergenza sanitaria di Covid19 è chiara da tempo.

Piena fiducia, quindi, nell’operato del Presidente Conte e del ministro Gualtieri impegnati in un difficile negoziato, decisivo anche per il futuro dell’Unione Europea.

Far pagare i costi delle misure economiche anticrisi ai singoli stati nazionali senza mettere in campo una strategia di interventi coordinata e solidale, infatti, metterebbe in discussione l’idea stessa di comunità europea, oggi UE.

Articolo1 CS