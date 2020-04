Di Maio: “Fondamentali gli aiuti esteri per i nostri ospedali”

Gli aiuti medici che stanno arrivando in questi giorni dall’estero sono fondamentali per sostenere i nostri ospedali. Oggi anche Egitto 🇪🇬 e Ucraina 🇺🇦 hanno dimostrato di essere solidali con il nostro popolo. Un gesto che abbiamo molto apprezzato.

Oltre alle mascherine e ai dispositivi sanitari, adesso ci stiamo concentrando sul personale medico da far arrivare in Italia. Rinforzi per i nostri medici, infermieri e operatori sanitari che in ospedale non si stanno fermando un attimo.

Vogliono aiutare l’Italia

In questi giorni mi stanno chiamando tanti ministri degli Esteri dicendoci che vogliono aiutare l’Italia. Pochi istanti fa ho sentito il ministro degli Esteri del Kuwait 🇰🇼 e mi ha detto che il suo governo, nell’ambito di una grandissima donazione fatta all’Organizzazione Mondiale della Sanità per combattere il virus, destinerà 5 milioni di dollari all’Italia.

Grazie, ve ne saremo grati.