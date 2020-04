Di Maio: “Difenderemo con ogni mezzo gli interessi degli italiani”

Così il ministro sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo ribadito all’Europa che dobbiamo spendere tutto quello che serve per aiutare i nostri disoccupati, i nostri studenti, i nostri anziani, i nostri imprenditori, i nostri lavoratori. Per farlo abbiamo bisogno del sostegno della Banca centrale europea e di tutta l’Ue.

Quella che stiamo attraversando è una crisi sanitaria ed economica che metterà a dura prova le nostre imprese e non vogliamo che ci siano dei limiti a livello europeo che non ci permettano di aiutare la nostra gente. Il tema è farci trovare pronti e nessuno deve mettere ostacoli. Anche perché gli italiani non hanno colpe.

Difenderemo con ogni mezzo gli interessi degli italiani. Su questo non ci sono dubbi.