Raggi: “Iniziata la distribuzione di 20 mila mascherine ai dipendenti e agli operatori sociali”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina abbiamo cominciato a distribuire 20 mila mascherine chirurgiche ai dipendenti comunali e agli operatori sociali di Roma Capitale. Chi tutti i giorni è in prima linea per assicurare servizi per la città deve poter operare nella massima sicurezza. Per questo motivo ci siamo subito mossi su più fronti per reperire il maggior numero di dispositivi.

5 mila mascherine

Oggi la Protezione Civile del Campidoglio ha consegnato 5 mila mascherine al dipartimento del personale, per i lavoratori degli uffici comunali; 3 mila mascherine al di partimento politiche sociali, per le esigenze di chi assiste anziani, persone con disabilità e altri sogetti fragili; 2 mila a Farmacap, l’azienda che gestisce le farmacie comunali. Altre 4.500 in totale verranno consegnate domani ai 15 Municipi della città.

Prima parte

Questa fornitura è solo la prima parte del totale di mascherine che abbiamo già ordinato: entro la fine della settimana dovrebbero arrivarne altre 100 mila e ulteriori 30 mila verranno donate dall’azienda vinicola Casale Del Giglio, che ringrazio. I dispostivi che arriveranno sono del tipo ffp2 e ffp3, da destinare ai lavoratori del Comune e delle aziende partecipate che operano a contatto con il pubblico: autisti di bus, tram e metro, vigili, operatori ecologici e dipendenti degli uffici aperti al pubblico. Continuiamo a impegnarci per venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini e di chi, ogni giorno, lavora per far sì che la città non si fermi. Voglio ringraziare tutti i dipendenti per il grande impegno in queste giornate e voglio assicurare che la loro sicurezza è una nostra priorità.