Raggi: “I buoni pasto di Roma Capitale per aiutare chi è in difficoltà”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

I buoni pasto di Roma Capitale per aiutare chi è in difficoltà. Questo mese la maggior parte dei dipendenti capitolini sta lavorando da casa. Per questo abbiamo deciso di investire i risparmi dell’amministrazione derivanti dal mancato utilizzo dei loro buoni pasto per finanziare iniziative di solidarietà, come la spesa a domicilio per chi versa in condizioni di fragilità. Si tratta di risorse che altrimenti sarebbero finite tra le tante voci nel bilancio del Comune e che, invece, destiniamo all’acquisto di beni di prima necessità per chi ne ha bisogno.