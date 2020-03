Fiumicino, Franchini: “In una settimana 573 persone controllate”

“Proseguono i controlli delle pattuglie della Polizia Locale su tutto il territorio, aeroporto incluso”. Lo dichiara la comandante dott.ssa Lucia Franchini.

“Solo nella settimana dal 23 al 29 marzo – prosegue Franchini – abbiamo controllato 573 persone tra l’aeroporto e la città. Tra loro solo 6 sono risultate prive di giustificato motivo e, quindi, sono state oggetto di contravvenzione”.

“Naturalmente, stiamo controllando che anche le attività commerciali autorizzate a rimanere aperte rispettino le prescrizioni imposte dai decreti del Presidente del Consiglio – spiega la comandante -. Durante gli ultimi 6 controlli che hanno riguardato anche l’asta del pesce, in ogni caso, tutto è risultato regolare”.

“Le nostre pattuglie sono impegnate costantemente per garantire il rispetto delle regole – conclude Franchini – in un momento in cui proprio quelle regole servono a tutelare la salute di tutta la collettività. Per questa ragione, ringrazio tutti per l’impegno di questi giorni. E ringrazio anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza che insieme a noi sono costantemente sulle strade a garanzia del rispetto delle prescrizioni imposte dall’emergenza sanitaria”.