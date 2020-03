Fiumicino, Discorso Conte. Lega: “Ora stop tasse comunali e regionali”

In una nota rilasciata da Federica Poggio, Lega Salvini Premier, la richiesta dello stop a tasse comunali e regionali dopo il fondi destinati ai comuni annunciati dal premier Conte.

Il Premier Conte nel suo ormai consueto collegamento Facebook oggi ha annunciato una cosa molto importante: arriveranno subito 4.3 miliardi del Fondo di Solidarietà per i Comuni.

Alla luce di questo, e lo dico senza alcun tipo di polemica assolutamente fuori luogo in questo periodo, mi auguro che nel prossimo consiglio comunale del 30 marzo il sindaco Montino si presenti con un piano economico strutturato destinato alle aziende e ai cittadini di Fiumicino che preveda in primis il blocco di tutte le tasse comunali e regionali. Mi aspetto infatti che già da oggi il primo cittadino non solo lavori a questo piano, ma si attivi anche con il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, per chiedere la sospensione di Irap, Irpef e del bollo auto.

Viviamo in una fase emergenziale e sarebbe assurdo fra tre o quattro mesi presentarsi chiedendo gli arretrati. Il 2020 deve essere, così come auspicato anche da Matteo Salvini, un anno bianco fiscale.