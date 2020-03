Coronavirus, Pecoraro Scanio (Univerde): “Non bisogna aspettare una pandemia per prendere provvedimenti contro l’inquinamento

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente fondazione Univerde, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano e Presidente della società delle scienze umane, su Radio Cusano Tv Italia (canale 264 dtt).

Coronavirus e inquinamento

“Dai dati che abbiamo apprendiamo che mai l’aria della Pianura Padana è stata così pulita come adesso -ha affermato Pecoraro Scanio-. E’ evidente che non bisognerebbe aspettare una pandemia per prendere provvedimenti. L’Italia ha avuto 70mila morti premature a causa dell’inquinamento. E la connessione con questa vicenda è inquietante. Il Covid 19 uccide con la polmonite e gli scienziati stanno studiando una connessione tra questa malattia e lo smog. Dobbiamo imparare che se riduciamo questo inquinamento mortale riduciamo anche l’impatto dei virus che aggrediscono l’apparato respiratorio”:

Sulla gestione dell’emergenza Coronavirus da parte del governo

“Secondo me hanno adottato fin dall’inizio un principio molto forte di precauzione. Probabilmente sarebbe stato meglio chiudere subito la Lombardia, evitando l’esodo verso sud. Però è difficile dire queste cose quando non si ha la responsabilità di governare. Vedendo i governi del mondo non mi pare che abbiano fatto meglio, addirittura siamo diventati il modello per tutti. L’Italia sicuramente ha sottovalutato per anni l’importanza di un sistema sanitario nazionale e ha sbagliato a non dotarsi di dispositivi come le mascherine, però in Francia, che è un Paese nucleare, in passato avevano 200 milioni di mascherine come scorta e adesso si sono trovati con scorta zero”.