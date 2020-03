Ostia, sferra un pugno in faccia alla mamma anziana: denunciato un uomo

La notte scorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia, su segnalazione giunta al “N.U.E. 112” nel corso dei quotidiani controlli sul territorio di competenza, sono intervenuti in un appartamento di via delle Azzorre, da dove provenivano delle grida che avevano messo in allarme alcuni residenti della zona, bloccando un uomo di 46 anni – originario di Salerno, ma da tempo residente a Roma, con precedenti – mentre stava picchiando l’anziana madre convivente.

Lite scoppiata tra i due per futili motivi

L’uomo, al culmine di una lite scoppiata tra i due per futili motivi, ha colpito al volto la donna con un violento pugno che le ha procurato, secondo quanto accertato dai sanitari del “118” intervenuti sul posto, la presunta rottura delle ossa nasali, ma nonostante tutto, la vittima non ha sporto formale denuncia nei suoi confronti.

Il 46enne è stato, quindi, denunciato a piede libero al Tribunale di Roma per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.