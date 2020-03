Raggi: “Per Roma e per l’Italia è un momento duro”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Per Roma e per l’Italia è un momento duro, ma grazie al coraggio e alla responsabilità di tanti lavoratori e cittadini potremo uscirne. La grande maggioranza delle persone ha compreso la gravità della situazione legata al coronavirus e sta rispettando le regole. Il mio ringraziamento va a chi resta a casa e a tutti gli operatori che ogni giorno combattono in prima linea.

Situazione non facile

L’ho ribadito questa mattina intervenendo in diretta alla trasmissione Agorà su Rai3. La situazione non è facile ma, insieme, stiamo affrontando il problema di petto. La nostra Amministrazione ha già messo in moto una serie di iniziative a riguardo: siamo stati i primi a chiudere e a portare le sanificazioni nei centri anziani e nelle scuole. Abbiamo attivato con la Protezione Civile di Roma Capitale un servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio. Adesso, insieme all’Ordine dei medici, stiamo prendendo in carico altre persone che non possono uscire e quindi hanno bisogno di qualcuno che porti a casa questi generi di prima necessità.

Chiamata alle armi

Ieri, inoltre, ho lanciato una “chiamata alle armi” per tutti i dipendenti tutti i dipendenti comunali che, se vogliono, possono scegliere di lavorare nella nostra Protezione Civile in questo periodo. Allo stesso tempo, abbiamo subito cancellato la retta degli asili nido, la retta delle mense, del trasporto scolastico e adesso stiamo lavorando per cancellare la tassa che devono pagare bar e ristoranti che mettono i tavolini all’esterno. Abbiamo anche messo a disposizione gratuitamente 100 macchine del car sharing pubblico, per i medici che si recano al lavoro e non hanno un’auto propria, e abbiamo tolto il pagamento delle strisce blu. Stiamo cercando di aiutare il più possibile la cittadinanza. E continuiamo a studiare misure che vengano incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese in questo momento. Insieme ce la faremo, ne sono sicura.