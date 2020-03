Raggi: “L’abbiamo ribattezzata la ciclabile degli eroi”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Era stata chiusa proprio in seguito alle restrizioni imposte per contenere l’emergenza. Ora sarà riaperta ma solo per chi, come il personale sanitario del Gemelli o del Columbus, è autorizzato a muoversi per lavoro o per altre necessità previste dalle regole.

Per controllare la pista ciclopedonale, ed evitare il rischio di assembramenti, abbiamo anche deciso di predisporre un presidio delle guardie zoofile di Roma, con le quali stiamo stringendo un accordo: presto saranno impegnate anche nella sorveglianza dei parchi della città. C’è bisogno del contributo di tutti per superare questo momento delicato.