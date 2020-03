Campidoglio, da domani al via nuovi turni taxi

A partire da domani, sabato 28 marzo, è prevista un’ulteriore riduzione del servizio taxi, fino a garantire un terzo del servizio ordinario. Il provvedimento risponde alle disposizioni della Regione Lazio sul trasporto pubblico non di linea, adottate durante l’emergenza coronavirus. Lo stabilisce un’Ordinanza sindacale.

Rimane sospesa la flessibilità in ingresso e in uscita per tutti i turni di servizio su tutto il territorio comunale e presso stazioni ferroviarie ed Aeroporto di Fiumicino e Aeroporto di Ciampino. L’orario minimo di servizio giornaliero è ridotto a 3 ore.