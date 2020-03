Pescara: “Il tuo aiuto è il dono più prezioso”

In tanti sono in prima linea per combattere il Coronavirus, ma tutti possiamo dare il nostro contributo per vincere questa guerra alla pandemia. Aiutiamo i medici, gli infermieri, i soccorritori, gli specialisti, perché tanti piccoli gesti di solidarietà sono un grande contributo a sostenere le strutture sanitarie e tutto il personale che da giorni si prodiga per salvare vite e impedire il contagio. Nessuno di noi può dirsi immune dall’obbligo morale di fare la propria parte, e non solo nel comportamento di tutti i giorni, in uno sforzo straordinario per dare anche un contributo economico nella lotta la Covid-19.

Donare è utile e semplice

Basta effettuare un bonifico dal computer di casa sul conto corrente del Comune di Pescara – campagna Comune di Pescara – Emergenza Coronavirus’

IBAN: IT11Q0542404297000050000340

Causale: EMERGENZA CORONAVIRUS.

È il modo più semplice e più immediato per aiutare gli altri e noi stessi, nonché un ulteriore passo verso il recupero di quella normalità di cui tutti avvertiamo l’esigenza.

Le donazioni verranno utilizzate per acquisti straordinari di materiali e presidi sanitari (quali mascherine, tute protettive, disinfettanti e strumentazioni) necessari alle strutture sanitarie, ai medici, agli infermieri e al personale per curare e assistere al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio.

Al termine dell’emergenza, che tutti ci auguriamo avvenga al più presto, verrà fornita esatta rendicontazione delle somme raccolte e del loro impiego