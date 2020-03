Youtube Mibact, la cultura non si ferma, art deco e futurismo per #iorestoacasa

Capolavori di grafica Art deco e futurista, un autentico scrigno di creatività applicata ai manifesti pubblicitari frutto del genio di autori del calibro di Fortunato Depero, Marcello Dudovich, Carlo Pandolfi detto Piquillo, Lucio Venna, Achille Mauzan, Giorgio Muggiani – fondatore dell’Inter Football Club di cui disegnò anche il logo – sono visibili nei due video promozionali realizzati per le mostre “Illustri Persuasioni – La Belle Époque” e “Tra le due guerre”, allestite tra il 2017 e il 2018 nel Museo Salce di Treviso, e resi disponibili sul canale YouTube del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo agli indirizzi :





Pubblicati con l’hashtag #iorestoacasa i due video ripercorrono nelle sale del museo le diverse pubblicità ideate e create da numerosi artisti per le grandi marche italiane del Novecento dell’industria alimentare, automobilistica, farmaceutica, della moda e dello spettacolo, in una carrellata che fa comprendere quanto il Made in Italy sia intimamente correlato alla creatività.

In questo periodo in cui musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi, teatri, cinema sono chiusi a casa dell’emergenza coronavirus, il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali con le numerose professionalità che si occupano di conservazione, tutela, valorizzazione. Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e twitter il Ministero rilancia le numerose iniziative digitali in atto.