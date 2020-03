Il Codacons ha impugnato l’accordo tra Governo e ArcelorMittal sull’ex Ilva di Taranto.

Il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, come noto, a seguito di una serie di rinvii si è concluso il 6 marzo scorso con la presa d’atto da parte del giudice del nuovo accordo sottoscritto da ILVA e da ARCELORMITTAL. Tuttavia, ad oggi i termini dell’accordo rimangono sconosciuti, visto che il Tribunale ha negato al Codacons il diritto di prenderne visione, estinguendo il giudizio.

DECIDERA’ IL TRIBUNALE SULL’ACCORDO STIPULATO SENZA SENTIRE NE’ IL COMUNE DI TARANTO NE’ IL CODACONS

Fatto estremamente grave, perché il Codacons, in qualità di associazione ambientalista, ha tutto il diritto di verificare le prescrizioni dell’accordo relative al piano ambientale e di renderne edotti anche i cittadini di Taranto

Proprio per questo l’associazione ha deciso di impugnare il provvedimento del giudice al fine di ottenere l’esibizione dell’accordo, presentando ricorso presso lo stesso Tribunale di Milano, finalizzato a consentire ai cittadini di conoscere i contenuti dell’intesa e di interloquire sui vari punti.

In caso di accoglimento del reclamo da parte del Tribunale di Milano, l’accordo sarà rimesso in discussione e andrà rielaborato con la partecipazione del Comune di Taranto e dei cittadini rappresentati dal Codacons.

