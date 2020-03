Di Maio: “Firmato un contratto di una fornitura da 100 milioni di mascherine”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

In queste settimane medici, infermieri, personale socio sanitario stanno continuando a lavorare senza sosta e per potergli permettere di agire in sicurezza, tutelando anche la loro salute, c’è bisogno di avere strumentazione sanitaria adeguata, per questo l’esigenza di reperire nel mondo più materiale sanitario possibile. E ve lo dico con il cuore: non importa quale Paese si stia mettendo a disposizione dell’Italia, per me ciò che conta sono i fatti. Perché il mio unico interesse è aiutare i cittadini italiani e in una fase di emergenza come quella attuale bisogna essere rapidi e concreti.