Raggi: “Sono iniziati i lavori alla Galleria Giovanni XXIII nel tratto della canna sud”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sono iniziati i lavori alla Galleria Giovanni XXIII nel tratto della canna sud in direzione Salaria/Stadio Olimpico. Abbiamo deciso di anticipare gli interventi previsti a luglio in un momento in cui è necessario stare a casa e il traffico in città è notevolmente diminuito per l’emergenza coronavirus.