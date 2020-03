Un degli aspetti più brutti di questo periodo?

Non poter vedere dal vivo le persone alle quali si vuole bene.

Certo ci aiutano le video chiamate ma non saranno mai come un incontro dal vivo, anche per il solo fatto di cazzeggiare o litigare per futili motivi.

Mi manca la quotidianità fatta di “prendiamoci un caffè” o di un “cazzo hai combinato?”.

Mi manca cavalcare la moto con la possibilità di dirigermi in qualsiasi angolo del mondo ma che in realtà mi porterà sempre nei miei soliti posti preferiti.

Mi manca il vento in faccia e quei brividi che quante volte ho vissuto e ho dato per scontati e che, invece, adesso ne capisco

l’unicità.

La libertà ha di bello anche questo: la scelta di non cambiare ciò che ci piace

Mi manca il tornare a casa la sera tardi per leggere liberamente uno dei tanti libri acquistati ma ancora non sfogliati.

Ultimamente ne ho presi un bel pò…

Beh a dire il vero queste ultime cose mi mancano ma relativamente.

La verità è che più di tutto mi manca poter condividere il mio vissuto quotidiano spirituale e umano con chi voglio bene.

L’essere circondato dalle persone che amo e che mi amano; è questo che davvero mi manca.

In una casa non vi entrano tutte ed oggi è impossibile.

Certo resto a casa e di sicuro non mi muovo

Speriamo che quanto prima finisca questo surreale clima da post conflitto bellico, senza che nessuna e nessuno sia vittima di questo virus che sarà anche reale nel nome ma di fatto è sempre di più un volgare modo che ci ricorda quanto preziosa sia la vita e quanto preziosi siano i nostri affetti.

Ce la faremo?

Io ci scommetto, voi?