Raggi: “Duro colpo allo sport”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Le realtà sportive hanno subìto quindi un durissimo colpo, come le tante altre attività costrette all’arresto forzato. Per questo motivo i gestori, non percependo gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti, si ritrovano in difficoltà nel pagamento dei canoni e delle rate di mutui.

Con grande attenzione e responsabilità abbiamo cercato di valutare le misure che potessero favorire una pronta ripresa, non appena sarà possibile, delle attività, tutelando anche i concessionari degli impianti sportivi di Roma Capitale. Ieri è stato approvato in Assemblea capitolina un ordine del giorno con un pacchetto di importanti azioni in favore dei gestori. Come ad esempio il rinvio del pagamento di canoni, rate e bollette durante il periodo di emergenza. Sono comunque al vaglio anche alcune misure di sostegno per impianti sportivi non comunali.

Ringrazio Daniele Frongia Assessore Sport, Politiche Giovanili, Grandi Eventi di Roma e il Presidente della X Commissione Sport Angelo Diario per il lavoro svolto. In questo modo vogliamo restare al fianco dei cittadini e dare risposte alle realtà territoriali romane e alle loro difficoltà.