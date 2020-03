Raggi: “Anche nel momento difficile continua il nostro lavoro quotidiano su strade ponti e gallerie”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo deciso di anticipare a domenica 15 marzo gli interventi di riqualificazione nella Galleria Giovanni XXIII, in direzione dello Stadio Olimpico, inizialmente previsti a luglio. In questi giorni il traffico è molto diminuito a causa dell’emergenza legata al coronavirus e, quindi, la chiusura completa della canna sud del tunnel non creerà disagi ai cittadini.

I lavori complessivamente dureranno circa 35 giorni durante i quali, come avvenuto per gli interventi sulla canna nord, sarà riqualificato il manto stradale per circa 3 chilometri, saranno puliti tombini e caditoie, sostituite le barriere di sicurezza danneggiate, installati gli attenuatori d’urto in prossimità delle uscite, sanificati e ripristinati i pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilità all’interno della galleria e sarà effettuato un restyling completo della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Al termine delle operazioni sarà anche applicata sui pannelli una vernice antigraffiti e anti smog.