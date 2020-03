Crimi: “Ora è necessaria la massima assunzione di responsabilità”

Così Vito Crimi sulla sua pagina Facebook:

Oggi il Giornale di Brescia riporta in prima pagina la notizia di un presunto “blocco” della consegna di mascherine in città da parte del Dipartimento Protezione Civile. Appena l’ho letta, e dopo essermi confrontato con il nostro sindaco, mi sono subito attivato per verificarla. Il risultato è in questo comunicato della Protezione Civile, che smentisce categoricamente quanto riportato dal giornale. Mi spiace che il quotidiano -la cui direttrice Nunzia Vallini, che stimo per la passione e professionalità con cui svolge il suo lavoro, ho sentito questa mattina-, non abbia pensato di fare gli opportuni riscontri, né con la Protezione Civile, né con l’azienda interessata, prima di pubblicare. Eppure sarebbe bastata una telefonata, per scoprire come stavano realmente le cose.

Notizia falsa

La notizia delle 500.000 mascherine bloccate nei magazzini dell’azienda è dunque falsa. Colgo anzi l’occasione per ringraziare i titolari della ditta, per la correttezza del loro comportamento. C’è bisogno di correttezza, soprattutto in giorni tanto difficili come quelli che stiamo vivendo, in cui qualche azienda arriva perfino ad esportare all’estero in maniera fraudolenta (le autorità di polizia le hanno individuate subito) o ad accettare ordini superiori a quelli che può garantire, inventando poi scuse per giustificare le mancate consegne. Se la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale è coordinata dalle Regioni e dalla Protezione Civile, c’è un motivo: garantire l’efficacia degli interventi. Se chiunque potesse approvvigionarsi di materiali sanitari scavalcando le istituzioni preposte, ci sarebbe la corsa all’accaparramento e al prezzo più alto, anche da parte di chi non ne ha necessità.

Fino ad oggi, la Protezione Civile ha distribuito 5 milioni di mascherine

Ne sta distribuendo mentre scriviamo e continuerà a farlo nei prossimi giorni e settimane, acquisendo l’intera produzione nazionale insieme alle regioni. Tutto questo avviene nella massima trasparenza, essendo ogni acquisto validato dall’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità. Ciononostante, la Regione Lombardia trova il tempo di provocare polemiche pretestuose sull’efficacia delle mascherine pervenute, la cui utilizzabilità è stata autorizzata proprio dall’ISS. Forse non sono rifinite come avremmo desiderato, ma in questi giorni la produzione di dispositivi di protezione individuale si ritrova a dover rispondere ad un’eccezionale carico di richieste, alle quali sta cercando di far fronte nel miglior modo possibile. Ora è necessaria la massima assunzione di responsabilità, lasciando da parte polemiche strumentali. Davanti ad un’emergenza nazionale come quella che stiamo affrontando oggi, che non ha precedenti nella storia recente, dobbiamo andare avanti uniti, lavorare insieme e unire tutte le nostre forze per risolvere nel minor tempo possibile i problemi che si presentano, senza approfittarne per compiere atti di scacallaggio da campagna elettorale, né per cavarne scoop giornalistici.