Fico: “Tutti insieme ce la faremo”

Così il Presidente Roberto Fico sulla sua pagina Facebook:

Davanti alla situazione di emergenza che il Paese sta vivendo il Parlamento ha fatto e continuerà a fare la sua parte.

Ha dimostrato di poter e dover lavorare in una condizione inedita. Come dimostra il voto dei giorni scorsi, avvenuto con modalità dettate da esigenze particolari, che ha dato il via libera allo scostamento di bilancio con cui sono stati liberati 25 miliardi di euro per gestire l’emergenza sanitaria e fornire supporto alle imprese e ai cittadini. Un atto di fondamentale importanza, con cui il Parlamento ha incarnato fino in fondo il senso della sua missione: garantire la funzione legislativa e quella di indirizzo del governo, garantire la democrazia e così sostenere il Paese. In questo modo possiamo aiutare le persone, non lasciare nessuno indietro.

L’impegno è di continuare su questa scia individuando le modalità e i tempi più adeguati per garantire la continuità della funzione legislativa.

Il Paese sta affrontando questa situazione con serietà e senso di responsabilità. Stiamo riscoprendo il nostro sentirci comunità, e sacrificando una parte della nostra vita per il bene comune. Tutti insieme, ce la faremo.