Crimi: “Coraggio, uniti ce la faremo”

In tempi di Coronavirus, la lotta alla criminalità non si ferma.

Milioni di italiani hanno compreso il valore del sacrificio, della responsabilità, dell’attenzione alle regole, e quanto la correttezza dei nostri comportamenti sia necessaria per poter vincere insieme la battaglia contro questo nemico invisibile.

Mentre a tutti viene richiesto di restare in casa e limitare gli spostamenti per ridurre i contagi, fuori c’è chi lotta in prima linea, ogni giorno, senza sosta. Non solo nei reparti di terapia intensiva, dove medici, infermieri e operatori sanitari stanno dando il massimo. Ma anche nelle strade, nelle piazze ed ovunque sul territorio italiano.

Garantiscono la nostra sicurezza

Sono migliaia le donne e gli uomini delle forze dell’ordine e dell’esercito che in questi giorni presidiano le nostre città per garantire la nostra sicurezza, e che oltre a coordinare i soccorsi e l’assistenza, oltre a controllare che i divieti imposti dallo stato di emergenza vengano rispettati, continuano a lottare per assicurare i criminali alla giustizia.

In Calabria, proprio in seguito alle violazioni del decreto #IoRestoACasa, i Carabinieri sono riusciti ad arrestare un latitante della ‘ndrangheta, del quale da tempo seguivano le tracce.

I ringraziamenti

A tutti questi servitori dello Stato, che anche in momenti tanto duri e difficili non mancano di proteggere i cittadini mettendo a rischio la propria incolumità e mantenendo saldi i presidi di legalità e giustizia, va il mio più sincero ringraziamento.

Coraggio, uniti ce la faremo.