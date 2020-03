Emergenza Coronavirus tra caini, addormentati e sciacalli

In piena emergenza la BCE non si degna di aiutarci.

Questa Europa è peggio di una tirannia.

Nel frattempo sento ancora dire “Chiuderemo un appalto per la fornitura del materiale utile…”.

Ieri, non oggi, ripeto ieri non oggi, dovevano essere consegnate a tutte le regioni le dovute attrezzature per affrontare questa grave emergenza. La pandemia esplode e questi dormono…

Chi e cosa aspettano lor signori?

Sono 10 anni che tutte le forze politiche (il M5S governa da 2 anni e non ha invertito la rotta…) hanno fatto carne da macello con la sanità pubblica. Ben 37 miliardi tolti al SSN negli ultimi 10 anni.

Anche quando l’emergenza Coronavirus era agli inizi, c’era qualche governatore che voleva privatizzare i Pronto Soccorso.

Nel frattempo la Cassa Forense, tramite i suoi organi, annuncia la sospensione dei pagamenti fino a settembre. Non si deve sospendere bensì bisogna cancellare tutti i pagamenti di contributi e tasse per il prossimo anno!

Sciacalli

Nel frattempo escono allo scoperto i primi sciacalli che approfittano della disperazione delle persone per lucrare: una mascherina venduta a 60 euro…Dove sono i controlli?

Nel mentre la frutta inizia a costare quanto la carne…

L’Europa ce lo chiede

Lo stato sociale, con la scusa che il privato è bello mentre il pubblico fa schifo, è stato smantellato; in fondo ce lo chiedeva l’Europa, giusto?

Quando ritorneremo alla normalità, spero che oltre alla gioia di ritornare a vivere scatti in noi la voglia di un reale cambiamento.

Non solo uniti ce la faremo ma anche con la coscienza civile.

Concludo con un grande grazie al personale medico che lotta tra mille difficoltà per tenere in vita quanti più italiani possibile.