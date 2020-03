Raggi: “Voglio ringraziare oggi tutti gli operatori di Ama per lo sforzo straordinario”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

In via Tiburtina fino a via di Salone; su via Prenestina, da Porta Maggiore a via di Rocca Cencia; in via Appia e via Tuscolana fino a Ciampino; su Circonvallazione Ostiense e via Ostiense; in via della Magliana, viale Marconi e via Portuense fino a Ponte Galeria; viale delle Medaglie D’oro, via Mattia Battistini e via Trionfale.

Le operazioni continueranno anche nei prossimi giorni. Ringrazio ancora tutti i lavoratori che contribuiscono ad affrontare al meglio questa nuova sfida. Insieme ce la faremo.