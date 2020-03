Rimini – Cattolica (RN). Spacciava droga in pieno centro: arrestato

Nella serata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Cattolica, nel corso del servizio di perlustrazione e controllo del territorio, nelle vie del centro cittadino, hanno tratto in arresto, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne, domiciliato in un residence a Cattolica. In particolare, i militari, impegnati in questi giorni in particolari attività di monitoraggio dei fenomeni che interessano il territorio, lo hanno sorpreso mentre cedeva dello stupefacente ad un giovane del luogo, il quale, ricevuto la sostanza, è riuscito a dileguarsi e a sottrarsi al controllo. Altra sorte per lo spacciatore, invece il quale immediatamente bloccato, è stato perquisito sul posto ed è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina, per un totale di 3 gr..

Spaccio di sostanze stupefacenti

Quindi i militari si sono spostati presso il suo domicilio e li sono riusciti a recuperare un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, oltre alla somma contante di circa 1900,00 euro in banconote di vario taglio, ritenuto il frutto dell’attività illecita condotta nel weekend.

Arrestato

Condotto presso gli uffici della Tenenza di Cattolica, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si celebrerà nella mattinata di Lunedì.

Carabinieri Comunicati Stampa