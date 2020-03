Frate: “Possiamo e dobbiamo avere fiducia nell’Italia”

Così l’Onorevole Flora Frate del gruppo Misto sulla sua pagina Facebook:

In questi giorni drammatici per il nostro paese le istituzioni repubblicane devono essere coese, pronte a far fronte comune. Dai territori dei focolai ai casi isolati, nessuno deve essere lasciato indietro. L’Italia sta subendo un pesante contraccolpo economico e produttivo. Nella mia Napoli raccolgo le testimonianze di tanti imprenditori e commercianti che temono di non farcela.