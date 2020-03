Raggi: “Più chilometri percorsi dai bus a Roma, meno attese alle fermate”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Più chilometri percorsi dai bus a Roma, meno attese alle fermate per i passeggeri. Il trasporto pubblico nella nostra città sta migliorando. Lo certificano i dati Atac sulle percorrenze di bus e tram. Anche nel mese di febbraio, infatti, sono aumentati i chilometri percorsi dai mezzi di superficie: nello specifico il 13% in più rispetto a febbraio 2019. A gennaio l’aumento era stato del 9%.

Strada giusta

Questi numeri confermano che abbiamo scelto la strada giusta per risanare Atac. Grazie al piano di concordato, avviato ormai più di due anni fa, abbiamo salvato oltre 11mila posti di lavoro e l’azienda pubblica dal fallimento. Allo stesso tempo abbiamo fatto in modo che il servizio non subisse battute d’arresto.

Un risultato possibile grazie all’arrivo dei nuovi mezzi acquistati. Dalla scorsa estate l’entrata in esercizio dei 227 nuovi bus ha avuto effetti immediati sull’aumento delle percorrenze. E dal 2016 sono oltre 440 i mezzi rimessi in circolazione.

C’era chi speculava su Atac e voleva privatizzarla

Noi abbiamo scelto una strada diversa e ora stiamo raccogliendo i frutti di questo percorso: grazie ai 328 nuovi bus che arriveranno nei prossimi mesi i chilometri percorsi aumenteranno ancora, a beneficio soprattutto dei quartieri più periferici di Roma.