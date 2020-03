Renzi: “Servono misure forti, subito”

Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook:

Serve un piano straordinario affidato a commissari come per il Ponte di Genova o l’Expo a Milano o gli Scavi a Pompei. Noi lo abbiamo preparato ed è tutto pronto. In questo momento di emergenza possiamo e dobbiamo attuarlo tutti insieme. Servono misure forti, subito.