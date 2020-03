Clusone (BG). 68enne arrestato per spaccio

Proseguono i servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dalla Compagnia di Clusone.

Nella tarda serata di ieri 29 febbraio i Carabinieri della Stazione di Costa Volpino hanno tratto in arresto un 68enne, celibe e pregiudicato, in atto sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali per reati inerenti gli stupefacenti, mentre cedeva della sostanza stupefacente a un 44enne incensurato che è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo quale assuntore.

S.G. conta negli anni svariate condanne per reati inerenti gli stupefacenti ed è soggetto noto alle Forze dell’Ordine delle Provincie di Bergamo, Brescia e Cuneo fin dal lontano 1975

A seguito di perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati nella disponibilità del 68enne e sequestrati Gr. 14 di cocaina, Gr. 0,5 di eroina, Gr. 0,5 di mix di cocaina-eroina, 1 bilancino e materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente, 290 € provento di illecita attività.

Il 68enne è stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo

