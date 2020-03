Di Maio: “L’Italia che vogliamo”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Il 26 dicembre 2018, appena partirono le lettere di licenziamento, andai subito a trovare i dipendenti della Treofan di Battipaglia. A loro dissi che mi sarei impegnato con tutte le mie forze perché era inaccettabile che venissero chiusi degli stabilimenti al sud. E oggi sono qui per dire personalmente ai lavoratori che ce l’abbiamo fatta. Nei giorni scorsi infatti al MiSE è stato firmato un accordo quadro per la reindustrializzazione dello stabilimento di Battipaglia della Treofan. La produzione andrà avanti e non ci sarà nessun licenziamento.