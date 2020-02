Coronavirus: a febbraio frenano i consumi

Come previsto dal Codacons, l’emergenza coronavirus inizia a far sentire i suoi effetti sugli indicatori economici nazionali, a partire da prezzi e tariffe. Lo afferma l’associazione, commentando i dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat.

CODACONS: EMERGENZA CORONAVIRUS IMPATTA SU PREZZI

“E’ evidente che l’allarme coronavirus ha avuto un impatto immediato sull’inflazione, portando ad una frenata su base annua e a prezzi invariati rispetto al mese precedente – spiega il presidente Carlo Rienzi – Questo perché la situazione in atto in Italia ha determinato un blocco generalizzato dei consumi da parte delle famiglie in quasi tutti i settori, a partire dai trasporti, e la riduzione della spesa ha contribuito a mantenere fermi i listini al dettaglio”.

FRENATA CONSUMI IN TUTTI I SETTORI HA EFFETTI SU INFLAZIONE

“Se le famiglie non comprano, prezzi e tariffe non salgono, e il rischio concreto è che il perdurare dell’emergenza coronavirus possa avere effetti devastanti sul commercio, settore già provato da una crisi che prosegue oramai da oltre un anno” – conclude Rienzi.

Codacons Comunicati Stampa